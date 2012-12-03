Объем торгов на Украинской бирже за прошлую неделю вырос на 19%

Общий объем торгов на Украинской бирже за прошлую неделю увеличился на 19% - до 300,3 млн грн, сообщили УНИАН в пресс-службе Украинской биржи.

Объем торгов на срочном рынке Украинской биржи за прошлую неделю вырос на 35,14% и составил 190,3 млн грн, объем торгов ценными бумагами остался на прежнем уровне и составил 109,9 млн грн.

По состоянию на 29 ноября для обеспечения выполнения договоров по ценным бумагам, заключенных на Украинской бирже, в депозитарии предварительно зарезервированы денежные средства на сумму 47,3 млн грн и ценные бумаги на сумму 630,5 млн грн.

По итогам торгов за прошлую неделю Индекс украинских акций, рассчитываемый Украинской биржей, понизился на 0,23% - до 863,81 пункта.

Лидерами влияния на Индекс украинских акций стали именные простые акции ПАО "Центрэнерго", влияние которых составило -3,98 индексного пункта, ПАО "МК Азовсталь" (-2,29) и ПАО "Алчевский металлургический комбинат" (2,05).

Лидерами оборота за неделю стали акции "Мотор Сичи", объем торгов по которым составил 7 млн грн, на втором месте бумаги "Центрэнерго" – 6,4 млн грн, далее следует "Алчевский металлургический комбинат" – 2,7 млн грн. Доля указанных ценных бумаг в обороте составила 25,08%, 22,77% и 9,47% соответственно.

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