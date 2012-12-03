"Песпектива" в ноябре заняла первое место среди украинских фондовых бирж по объемам торгов

Общий объем торгов на фондовой бирже «Перспектива» в ноябре т.г. составил 33,89 млрд грн, что в 1,7 раза больше предыдущего месяца, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

Как отметили на бирже, таким образом, "Перспектива" заняла первое место среди фондовых бирж по объемам торгов в ноябре.

По информации пресс-службы биржи, с начала года объем торгов на "Перспективе" составил 119 млрд грн, что, по оценке представителей биржи, составляет 55% общего биржевого оборота в Украине.

По объему торгов на бирже в ноябре т.г. лидировали государственные облигации Украины (86,56%), объем которых по сравнению с октябрем вырос на 79,2%, облигации местных займов (6,07%) и срочные контракты (5,58%). При этом 6,17% суммы торгов проведено на рынке размещения (по облигациям Киевского городского совета, ПАО "Днепропетровский агрегатный завод" и пр.), 0,03% - на рынке производных (по опционным сертификатам), 5,58% - на срочном рынке (по фьючерсным контрактам, которых за месяц было заключено 1 млн).

По информации директора биржи «Перспектива» Станислава Шишкова, объемы торгов ОВГЗ за 11 месяцев текущего года (по сравнению с объемом торгов за весь 2011 г.) выросли в 4 раза, муниципальными облигациями - в 20 раз, деривативами - в 56 раз. "Надеемся, что такая динамика будет продолжена благодаря комплексным мерам по стимулированию ликвидности и активности участников биржевых торгов", - добавил он.

На 30 ноября 2012 г. количество ценных бумаг и других финансовых инструментов в биржевом списке составляло 345, из них 108 находились в 1-м уровне листинга, 30 - во 2-м уровня листинга, 207 - были внелистинговыми.

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