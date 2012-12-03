Индекс Украинской биржи повысился на 0,35%, индекс ПФТС снизился на 0,5%

Индекс Украинской биржи по итогам торгов в понедельник, 3 декабря, повысился на 0,35% – до 866,86 пункта, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

Общий объем торгов на Украинской бирже составил 47,5 млн грн, из них на фондовом рынке – 19,7 млн грн, на срочном рынке – 27,7 млн грн.

Лидерами повышения среди наиболее активно торгующихся акций стали ценные бумаги «Азовстали» (+2,68%), Алчевского меткомбината (+2,02%).

Индекс ПФТС по итогам торгов снизился на 0,5% – до 317,07 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 31,3 млн грн.