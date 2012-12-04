Верховная Рада готовит изменения в налогообложение на фондовом рынке

Верховная Рада во вторник может рассмотреть во втором чтении законопроекты, предусматривающие внесение изменений в систему налогообложения на фондовом рынке, что может привести к серьезным изменениям в структуре рынка.

Согласно подготовленному пакету законов, все накопленные к 1 января 2013 года убытки по операциям с ценными бумагами будут обнулены. А к новому финансовому результату от сделок с ценными бумагами будут применяться общие правила налогообложения (учет в валовых расходах 25% отрицательного финансового результата от операций с ЦБ) с несколькими исключениями. Другие новшества - более низкий, 10-процентный, налог на прибыль от операций с биржевыми ценными бумагами. А также снижение в два раза (с 3 до 1,5%) акциза с оборота по операциям со всеми внебиржевыми бумагами. За исключения же из общих правил налогообложения сейчас идет активный торг.

Перечень поправок, подготовленных различными лоббистскими группами, сведен в один документ. Его в ходе второго чтения налоговых законопроектов будет выносить на обсуждение парламентариев депутат из фракции Партии регионов Юрий Воропаев. В перечне поправок предлагается определить, что расходы, понесенные плательщиками налогов при покупке ценных бумаг до 1 января 2013 года, в полном объеме будут учитываться при продаже таких ценных бумаг в новом году. При этом статус ЦБ (биржевые или внебиржевые) будет определяться их состоянием не на момент покупки в предыдущих периодах, а на момент продажи. Таким образом, для ухода от налога с оборота внебиржевых ЦБ участники финансового рынка будут стимулироваться к выводу этих бумаг на биржу. При этом взаимозасчитывать прибыль и убытки от операций с внебиржевыми и биржевыми бумагами законодатель запрещает. В то же время относительно других норм законопроекта все еще продолжаются торги, так как фондовики не до конца удовлетворены предложенными нормами.

По данным Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, общий объем внебиржевых операций с ценными бумагами (векселями и акциями) по итогам 2011 года составил около 1 трлн грн.