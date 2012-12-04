Общий объем торгов на "Украинской бирже" в ноябре снизился на треть в сравнении с предыдущим месяцем - до 1 млрд 454 млн грн, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

Как отметили на бирже, объем торгов на срочном рынке Украинской биржи за месяц составил 877,5 млн грн, объем торгов ценными бумагами в ноябре составил 576,8 млн грн.

В прошлом месяце было размещено облигаций на общую сумму 53,3 млн грн.

В ноябре Индекс украинских акций, рассчитываемый Украинской биржей, понизился на -2,46% - до 863,81 пункта.

Лидерами влияния на Индекс украинских акций стали именные простые акции ОАО "Донбассэнерго", влияние которых составило 12,34 индексных пункта, ОАО "Центрэнерго" (-11,83 пункта) и "Авдеевский коксохимический завод" (11,7 пункта).

Лидерами оборота в октябре стали акции "Мотор Сич", объем торгов которых составил 34 млн грн, на втором месте "Центрэнерго", - 26,5 млн грн, далее следует "Алчевский металлургический комбинат" - 11 млн грн. Доля указанных ценных бумаг в обороте составила 25,58%, 19,9% и 8,38% соответственно.