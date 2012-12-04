Поступления от приватизации в 2013 г. должны составить 10,9 млрд грн – проект бюджета
15:59, 04 декабря 2012Фондовый рынок
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Поступления от приватизации в 2013 году должны составить 10 млрд 900 млн грн.
Об этом говорится в законопроекте №11000 «О Государственном бюджете Украины на 2013 год», внесенном правительством в парламент 3 декабря 2012 года.
Напомним, годовой план поступлений от приватизации в 2012 году установлен на уровне 10 млрд грн.
За 11 месяцев т.г. от приватизации реально поступило около 6 млрд грн, что составляет 60% от годового плана.
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