Поступления от приватизации в 2013 г. должны составить 10,9 млрд грн – проект бюджета

Поступления от приватизации в 2013 году должны составить 10 млрд 900 млн грн.

Об этом говорится в законопроекте №11000 «О Государственном бюджете Украины на 2013 год», внесенном правительством в парламент 3 декабря 2012 года.

Напомним, годовой план поступлений от приватизации в 2012 году установлен на уровне 10 млрд грн.

За 11 месяцев т.г. от приватизации реально поступило около 6 млрд грн, что составляет 60% от годового плана.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Приватизацию теплогенерации и облэнерго планируют завершить до конца 2013 года