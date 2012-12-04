Concorde Capital вышел из бизнеса по управлению активами в Украине

Инвестиционная компания Concorde Capital приняла решение о выходе из бизнеса по управлению активами в украинской юрисдикции, сообщает пресс-служба компании.

Результатом данного решения стал выход из инвестиций КУА "Конкорд Эссет Менеджмент" и КУА "ПИОГЛОБАЛ Украина", покупателем выступил менеджмент управляющих компаний. По условиям договора информация о деталях сделки не разглашается.

Согласно сообщению, для инвесторов обеих КУА сделка не повлечет никаких изменений, управление фондами будет осуществляться согласно инвестиционной стратегии.

"КУА Конкорд Эссет Менеджмент" в дальнейшем будет переименована.

"Этот бизнес имеет смысл только при определенных объемах в управлении. Последние полтора года мы находились в поиске подходящих активов для консолидации, но так как не нашли ничего подходящего за разумные деньги, приняли решение о продаже управляющих компаний. Кроме того, свое влияние оказало ухудшение рыночной и правовой среды на фондовом рынке. Данная сделка поможет нам сосредоточиться на ключевых направлениях бизнеса", - отметил генеральный директор Concorde Capital Игорь Мазепа.

Справка УНИАН. Concorde Capital - инвестиционная компания Украины, основанная в 2004 году. Компания предоставляет полный спектр инвестиционно-банковских и брокерских услуг.

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