Индекс Украинской биржи во вторник вырос почти на 3%

Индекс Украинской биржи по итогам торгов во вторник, 4 декабря, повысился на 2,97% – до 892,58 пункта, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

Общий объем торгов на Украинской бирже составил 62,6 млн грн, из них на фондовом рынке – 18,3 млн грн, на срочном рынке – 44,3 млн грн.

Лидерами повышения среди наиболее активно торгующихся акций стали ценные бумаги «Азовстали» (+5,16%), "Райффайзен Банк Аваль" (+4,85%).

Индекс ПФТС по итогам торгов снизился на 0,94% – до 314,10 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 118,4 млн грн.

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