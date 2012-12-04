Слабость украинского фондового рынка помешает набору оборотов в конце года - эксперты

Общая слабость украинского фондового рынка будет препятствовать набору оборотов в конце года.

Такое мнение высказали аналитики «Первого украинского международного банка» (ПУМБ) в обзоре, переданном УНИАН.

По их словам, на прошедшей неделе рынок украинских акций был волатилен. Во вторник, 27 ноября, был зафиксирован месячный максимум индекса Украинской биржи – 895,83 пункта. «Быкам» не удалось вывести индекс на уровни выше 880 пунктов. В пятницу, 30 ноября, рынок обвалился, индекс снизился на 2% и закрылся на отметке 863,81 пункта, зафиксировав недельный спад на 0,2%.

Как сообщают аналитики, динамика мировых финансовых рынков на прошедшей неделе была неоднородной, но все же большинство ведущих площадок показали недельный рост. Политические события, происходящие в течение недели, как и статистика, не давали сильных толчков для изменения настроений инвесторов в ту или иную сторону.

Аналитики отмечают, что по итогам заседания Еврогруппы в понедельник, 26 ноября, было принято решение выделить Греции новый транш кредита МВФ в размере 43 млрд евро. Кроме того, ЕС согласился продлить сроки и снизить ставки кредитов, выделенных этой стране. Это событие было ожидаемо инвесторами, поэтому не привело к значительным изменениям на рынках.

Аналитики также напоминают, что оценка состояния экономики США, опубликованная центральным банком страны в четверг, 29 ноября, в так называемой «Бежевой книге» (Beige Book), показала, что страна не скатывается в рецессию. В исследовании сделан акцент на слабости промышленном секторе,

который либо замедляет рост, либо демонстрирует сокращение. Улучшение на рынке труда оценено как весьма скромное, и это является главным обоснованием продолжения программы количественного смягчения (QE3).

По мнению аналитиков, статистические данные по США, поступившие в течение прошедшей недели снова показали неоднозначную картину. Данные по заказам товаров длительного пользования и потребительским настроениям оказались лучше ожиданий. В то же время, эксперты были слишком оптимистичными в оценке состояния рынка недвижимости, а также доходов и расходов граждан.

Аналитики сообщают, что на текущей неделе инвесторы продолжат следить за переговорами по поводу «бюджетного обрыва» в США. В пятницу, 7 декабря, выйдут важные данные по рынку труда США за ноябрь, которые будут важны для оценки влияния урагана Сэнди на экономику страны.

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