ФГИУ 28 декабря выставит на бирже ПФТС 5,38% Харьковской ТЭЦ-5

Фонд государственного имущества Украины выставит 28 декабря текущего года на фондовой бирже ПФТС 5,38% госпакета акций ПАО «Харьковская ТЭЦ-5».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщает официальное издание ФГИУ «Ведомости приватизации» от 5 декабря текущего года.

Начальная цена пакета составит 15 млн 920 тыс. грн.

Как ранее сообщал УНИАН, в начале ноября текущего года малоизвестная киевская компания «Укристгаз» победила в конкурсе по продаже 94,48% госпакета акций крупнейшей в Украине теплоэлектроцентрали – Харьковской ТЭЦ-5, заплатив за пакет 339 млн 900 тыс. грн, что всего на 10,5 млн грн больше его начальной цены.

Справка УНИАН. Харьковская ТЭЦ-5 - одна из крупнейших в Украине теплоэлектроцентралей, обеспечивает теплоснабжение Харькова. ТЭЦ расположена в Харьковской области на расстоянии 0,5 км от городской черты на малопродуктивных, болотистых землях.

Убыток ТЭЦ-5 по итогам 9 месяцев 2012 г. составил 389,8 млн грн, кредиторская задолженность — 493,5 млн грн, дебиторская задолженность - 81,7 млн грн.