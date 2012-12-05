«Волыньоблэнерго» выставят на продажу в декабре

Фонд государственного имущества Украины в декабре 2012 года выставит на продажу 75% акций «Волыньоблэнерго».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в изменениях к помесячному пообъектному графику приватизации на 2012 год, обнародованному в официальном издании ФГИУ «Ведомости приватизации» от 5 декабря т.г.

Как сообщал ранее УНИАН,Кабинет министров принял решение приватизировать государственный пакет акций ПАО "Волыньоблэнерго" в размере 75% уставного фонда.

Согласно распоряжению Кабмина № 924-р от 21 ноября т.г., приватизационный конкурс должен состояться до конца этого года.

Номинальная стоимость данного пакета составляет 17 млн 897 тыс. грн.

В данное время 75% «Волыньоблэнерго» переданы в уставный фонд Национальной акционерной компании "Энергетическая компания Украины", 21,19% акций принадлежит кипрской Garensia Enterprises Limited, которую контролирует российский бизнесмен Константин Григоришин.

Энергоснабжающая компания «Волыньоблэнерго» в январе-сентябре 2012 года на фоне роста выручки увеличила чистую прибыль в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом 2011 года – до 11,109 млн грн с 5,726 млн грн.

За отчетный период компания увеличила чистый доход до 518,805 млн грн с 452,776 млн грн.

Валовая прибыль за 9 месяцев т.г. уменьшилась до 26,997 млн грн с 43,12 млн грн.