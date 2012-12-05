Внимание инвесторов по-прежнему приковано к бюджетным переговорам в Вашингтоне - эксперты

Внимание инвесторов по-прежнему приковано к бюджетным переговорам в Вашингтоне, продвигающимся вперед крайне медленно.

Такое мнение высказали аналитики инвестиционной группы «АРТ КАПИТАЛ» в обзоре, переданном УНИАН.

Они подчеркивают, что «2013 год приближается, а проблема бюджетного обрыва остается неразрешенной». Американские фондовые индексы во вторник, 4 декабря, опустились на 0,1-0,2%, тогда как в Европе индикаторы изменились незначительно и разнонаправленно. На азиатской сессии негативный тренд в среду, 5 декабря, уже сменился на позитивный на ожиданиях возобновления роста экономик Китая. Поскольку европейские индексы сегодня также открылись ростом.

По словам аналитиков, украинский рынок вчера проигнорировал вялый ход торгов в Европе и подскочил на 3%, достигнув на максимуме отметки 900 пунктов, что также является максимальным значением с начала ноября. С того момента индекс торгуется в узком повышательном диапазоне 50 пунктов.

По мнению аналитиков, «к позитивным новостям, которые вызывают спрос на существенно подешевевшие украинские акции, стоит отнести умеренное снижение курса гривни, а не ее глубокая девальвация; ожидания начала переговоров по возобновлению кредитования МВФ; рассмотрение ВР госбюджета на 2013 год». С сентября, когда правительство впервые опубликовало параметры бюджета, доходы на следующий год были пересмотрены в сторону снижения, что также учитывает более умеренные темпы роста реального и номинального ВВП.

Как сообщал УНИАН, индекс Украинской биржи во вторник, 4 декабря, повысился на 2,97% – до 892,58 пункта. Общий объем торгов составил 62,6 млн грн.

Индекс ПФТС снизился на 0,94% – до 314,10 пункта. Общий объем торгов составил 118,4 млн грн.

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