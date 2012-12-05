Эксперт: перед публикацией экономических данных рынки акций показывают умеренный оптимизм

Перед новой волной публикации экономических данных фондовые рынки во всем мире демонстрируют умеренный оптимизм.

Так прокомментировал текущую ситуацию на биржах аналитик компании Astrum Investment Management Павел Ильяшенко в комментарии, переданном УНИАН.

По его словам, «в отсутствие решающих новостей на фондовых площадках во вторник, 4 декабря, хозяйничали технические факторы. Индекс UX красиво подошел к уровню 900 пунктов, но не менее красиво не сумел даже предпринять попытки штурма сопротивления».

В то же время, добавил аналитик, фьючерсы на S&P 500 все еще довольно уверенно отталкиваются от уровня 1400 пунктов и торгуются посередине диапазоне 1400-1420 пунктов.

П.Ильяшенко также отметил, что китайский индекс Shanghai Composite поднялся выше психологически важного уровня 2000 пунктов. «Этот индекс не следует воспринимать как индикатор состояния экономики Китая, но можно использовать как индикатор настроений китайских потребителей», - объяснил он.

Как сообщал УНИАН, индекс Украинской биржи во вторник, 4 декабря, повысился на 2,97% – до 892,58 пункта. Общий объем торгов составил 62,6 млн грн.

Индекс ПФТС снизился на 0,94% – до 314,10 пункта. Общий объем торгов составил 118,4 млн грн.