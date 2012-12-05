FOREX MMCIS group обжаловала в суде решение НКЦБФР о приостановке оборота ее бумаг

Компания "Форекс Эмэмсис Групп" (FOREX MMCIS group) обжаловала в Киевском окружном административном суде решение Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) о приостановке оборота ценных бумаг компании.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам член НКЦБФР Евгений Воропаев.

По его словам, первое судебное заседание по рассмотрению иска "Форекс Эмэмсис Групп" должно состояться 10 декабря текущего года.

Е.Воропаев отметил, что сегодня комиссия также проводит изучение деятельности двух торговцев ценными бумагами в связи с расследованием фактов манипулирования на рынке ценных бумаг, которое проводится в отношении компаний "Форекс Эмэмсис Групп" и «Интернет Глобал Текнолоджи».

При этом он отказался уточнить названия данных торговцев, ссылаясь на то, что расследование еще продолжается.

Е.Воропаев также отметил, что до конца декабря текущего года комиссия, скорее всего, закончит расследование по фактам манипулирования на рынке ценных бумаг.

Как сообщал УНИАН, НКЦБФР 20 ноября т.г. приняла решение о приостановлении клиринга, заключения договоров купли-продажи, внесения изменений в систему депозитарного учета ценных бумаг работающего на рынке Forex дилингового центра ПАО "Форекс Эмемсис Групп" (FOREX MMCIS group), а также ОАО «Интернет Глобал Текнолоджи».

Данное решение регулятора предусматривает приостановление операций с ценными бумагами эмитентов на срок 12 месяцев. По словам члена НКЦБФР Евгения Воропаева, данное решение было принято "в связи с признаками манипулирования ценными бумагами, выявленными комиссией".

В конце ноября т.г. президент «Интернет Глобал Текнолоджи» Александр Волков заявил, что компания намерена обжаловать решение Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) о приостановке оборота своих акций в суде.