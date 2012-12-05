Индекс Украинской биржи в среду вырос на 1,37%, ПФТС - на 1,29%

Индекс Украинской биржи по итогам торгов в среду, 5 декабря, повысился на 1,37% – до 904,81 пункта, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

Общий объем торгов на Украинской бирже составил 62,9 млн грн, из них на фондовом рынке – 23,5 млн грн, на срочном рынке – 39,6 млн грн.

Лидерами повышения среди наиболее активно торгующихся акций стали ценные бумаги "Райффайзен Банка Аваль" (+2,94%), "Азовстали" (+2,81%) и Алчевского меткомбината (+2,67%).

Индекс ПФТС по итогам торгов повысился на 1,29% – до 318,15 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 149,8 млн грн.