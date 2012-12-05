Минфин выплатил 20,758 млн долл. купонного дохода по еврооблигациям 2012 года

Министерство финансов Украины осуществило выплату купонного дохода в сумме 20,758 млн долл. по облигациям внешнего государственного займа 2012 года. Об этом сообщается на сайте министерства.

Как сообщалось, в августе 2012 года Украина осуществила эмиссию облигаций внешнего государственного займа Украины на общую сумму 1 млрд долл. с погашением в 2014 году. Заимствования осуществлялись по ставке 7,95% годовых.

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