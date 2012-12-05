Минфин выплатил 20,758 млн долл. купонного дохода по еврооблигациям 2012 года
18:54, 05 декабря 2012Фондовый рынок
0
Министерство финансов Украины осуществило выплату купонного дохода в сумме 20,758 млн долл. по облигациям внешнего государственного займа 2012 года. Об этом сообщается на сайте министерства.
Как сообщалось, в августе 2012 года Украина осуществила эмиссию облигаций внешнего государственного займа Украины на общую сумму 1 млрд долл. с погашением в 2014 году. Заимствования осуществлялись по ставке 7,95% годовых.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Минфин не планирует выход на внешние рынки и предпочитает ОВГЗ
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter