Украинский фондовый рынок в среду торговался в положительной зоне – эксперт

Украинский фондовый рынок в среду, 5 декабря, торговался в положительной зоне, и по результатам сессии индекс UX укрепился на 1,37%.

Об этом сказал в комментарии УНИАН аналитик инвестиционной компании «Альтана Капитал» Александр Кушнарев.

Он отметил, что максимальный рост среди представителей индексной корзины Украинской биржи продемонстрировали акции «Райффайзен Банка Аваль» (+2,94%). Лучше рынка выглядели позиции металлургов: бумаги «Азовстали» подорожали на 2,81%, Алчевского МК – на 2,67%, Енакиевского МЗ – на 1,78%. Наибольшие ценовые потери в первом эшелоне понесли акции Авдеевского КХЗ (-1,21%).

По словам А.Кушнарева, индексные котировки на Украинской бирже росли вслед за повышением зарубежных индикаторов на фоне хороших новостей из Китая. Новое партийное руководство КНР подтвердило курс на стимулирование экономического роста путем расширения внутреннего спроса и содействия притоку инвестиций. С заявлением о готовности активизировать в случае необходимости стимулирующие меры выступило и руководство японского финрегулятора.

Как сообщил аналитик, европейская макроэкономическая статистика, обнародованная в первой половине дня, носила противоречивый характер и не оказала существенного влияния на динамику торгов на Украинской бирже. В частности, сводный индекс деловой активности PMI в еврозоне в ноябре составил 46,5 пункта против прогноза 45,8 пункта. В то же время, розничные продажи в еврозоне по итогам октября сократились на 1,2%, тогда как аналитики ожидали снижения показателя только на 0,2%.

А.Кушнарев добавил, что позитивной по большей части оказалась американская макростатистика. Индекс деловой активности в секторе услуг США в ноябре неожиданно вырос до 54,7 пункта, при этом прогнозировалось снижение индикатора до 53,5 пункта. Превзошли ожидания экспертов данные по промышленным заказам за октябрь. Кроме того, в лучшую сторону были пересмотрены октябрьские данные по заказам на товары длительного пользования.

Аналитик обратил внимание, что не порадовала игроков статистика по рынку труда. По оценкам ADP, прирост занятости в США в ноябре составил 118 тыс. при ожидавшемся значении 125 тыс. Восстановление рынка труда было замедлено ураганом «Сэнди». В свете обнародованных цифр пятничная статистика по занятости вне сельского хозяйства и безработице вряд ли поспособствует росту биржевых котировок.

По информации А.Кушнарева, в четверг будет обнародована повторная оценка динамики ВВП еврозоны за 3-й квартал. Предварительные данные зафиксировали снижение показателя на 0,1% по отношению ко 2-му кварталу. «Рынки ожидают, что значение будет сохранено на первоначальном уровне. Это означает подтверждение того, что европейская экономика вошла в стадию рецессии. Внимание игроков также будет приковано к решениям ЕЦБ и Банка Англии: здесь сюрпризов не ожидается», - объяснил аналитик.

Как сообщал УНИАН, индекс Украинской биржи по итогам торгов в среду, 5 декабря, вырос на 1,37% – до 904,81 пункта. Общий объем торгов на Украинской бирже составил 62,9 млн грн.

Индекс ПФТС повысился на 1,29% – до 318,15 пункта. Общий объем торгов составил 149,8 млн грн.

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