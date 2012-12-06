Капитализация Apple за среду сократилась на 35 млрд долл.
09:41, 06 декабря 2012Фондовый рынок
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Капитализация американской корпорации Apple сократилась за среду, 5 декабря, почти на 35 млрд долл. и по итогам торговой сессии составляет теперь 506,85 млрд долл., сообщает Reuters.
Это самый значительный спад для акций Apple за один день с 2008 года.
Цена одной ценной бумаги компании теперь составляет 538,79 долл., снизившись таким образом на 6,4%. Всего же с сентября капитализация Apple упала более чем на 20%.
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