Moody's понизило рейтинг государственных облигаций Украины

Международное рейтинговое агентство Moody's снизило рейтинг государственных облигаций Украины до B3 с B2, прогноз негативный. Об этом говорится в официальном пресс-релизе агентства, переданном УНИАН.

Как сообщается в пресс-релизе, рейтинг был снижен из-за пересмотра в сторону понижения институциональной устойчивости Украины, из-за недостатка внешней ликвидности, повлекшего увеличение валютных рисков, а также из-за ухудшения экономического прогноза по Украине.

"Причиной понижения рейтинга государственных облигаций Украины на одну ступень стала оценка рейтинговым агентством ухудшения институциональной устойчивости страны, а также снижение уровня политической прогнозируемости и доступности данных. Это относится к слабому выполнению страной реформ, программ МВФ, а также неспособности договориться о новой цене газа с Россией на протяжении 12 месяцев", - говорится в сообщении агентства.

Кроме того, агентство понизило рейтинг государственного предприятия "Финансирование инфраструктурных проектов" до В3 с В2.

Как сообщал УНИАН, Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило еврооблигациям Украины на сумму 1,25 млрд долл. с погашением 28 ноября 2022 г. рейтинг «B».