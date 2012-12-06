Новые налоговые правила на рынке ценных бумаг привлекут в бюджет-2013 еще 6 млрд грн – ГНСУ

Новые правила налогообложения операций с ценными бумагами и деривативами, которые будут введены в Украине после принятия Верховной Радой соответствующего закона, позволят создать прозрачный рынок ценных бумаг, что, в свою очередь, приведет к увеличению поступлений в государственный бюджет 2013 года на 6 млрд грн.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Государственной налоговой службы Украины со ссылкой на комментарийглавы ГНСУ Александра Клименко.

"Новые правила налогообложения операций с ценными бумагами и деривативами позволят приблизить учет общего финансового результата по указанным операциям к стандартам бухгалтерского учета и будут способствовать созданию в Украине прозрачного и инвестиционно привлекательного ценно-бумажного рынка", - цитирует пресс-служба А.Клименко.

"Отчисления в бюджет ранее составили 152 млн грн налога на прибыль. Переход к прозрачным правилам ценообразования и учета операций с ценными бумагами позволит привлечь в бюджет, по предварительным оценкам, примерно в 40 раз больше поступлений", - сказано в сообщении пресс-службы.

Кроме того, А.Клименко подчеркнул, что инициативы Минфина и ГНСУ, которые нашли свое отражение в законах «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно дальнейшего усовершенствования администрирования налогов и сборов», были согласованы с представителями рынка.

«При внесении предложений по введению налога с оборота по операциям с ценными бумагами была проанализирована и учтена отчетность всех основных участников фондового рынка, в том числе основных инвесторов, которые проводят операции по инвестированию через ценные бумаги. В разработке законодательной инициативы в составе рабочей группы принимали активное участие представители НКЦБФР, НБУ, бизнеса, а также саморегулируемые организации, представляющие интересы различных финансовых и инвестиционных рынков, предложения которых были максимально учтены в той редакции законопроекта, которую согласовал парламент во втором чтении», - отметил председатель ГНСУ.

В частности, по предложению представителей бизнеса налог с оборота по операциям со всеми внебиржевыми бумагами уменьшен с 3% до 1,5%, по операциям с биржевыми ценными бумагами при нулевой ставке налога на оборот также предусмотрено снижение налога на прибыль до 10%.

Как сообщал УНИАН, 6 декабря т.г. Верховная Рада ввела спецналог на отчуждение ценных бумаг и операции с деривативами, одобрив изменения в Налоговый кодекс относительно дальнейшего совершенствования администрирования налогов и сборов (№11285).

Согласно закону, учет общего финансового результата по операциям торговли ценными бумагами ведется налогоплательщиком отдельно от иных доходов и расходов. При этом налогоплательщик определяет финансовый результат по операциям с ценными бумагами, находящимися в обороте на фондовой бирже, отдельно от финансового результата по операциям с ценными бумагами, не находящимися в обороте на фондовой бирже. Финансовый результат от продажи (отчуждения, погашения) ценных бумаг определяется отдельно по каждой операции как разница между доходами, полученными (начисленными) от такого отчуждения, и ценой покупки этих ценных бумаг.