Рада внесла изменения в Налоговый кодекс

Верховная Рада Украина приняла Закон «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно усовершенствования администрирования налогов и сборов».

Как передает корреспондент УНИАН, за данный закон проголосовали 234 народных депутата при 226, необходимых для принятия решения.

Перед голосованием автор законопроекта народный депутат Виталий Хомутынник заявил, что к проекту закона были предложены 136 поправок, из которых учтена 61 поправка.

Напомним, в первом чтении законопроект №11285 «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно усовершенствования администрирования налогов и сборов» был принят 20 ноября. Согласно документу, учет общего финансового результата по операциям торговли ценными бумагами ведется налогоплательщиком отдельно от иных доходов и расходов. При этом плательщик налога определяет финансовый результат по операциям с ценными бумагами, находящимися в обороте на фондовой бирже, отдельно от финансового результата по операциям с ценными бумагами, не находящимися в обороте на фондовой бирже. Финансовый результат от продажи (отчуждения, погашения) ценных бумаг определяется отдельно по каждой операции как разница между доходами, полученными (начисленными) от такого отчуждения, и ценой покупки этих ценных бумаг.

Ценные бумаги и деривативы, согласно законопроекту, считаются находящимися в обороте на фондовой бирже, если ценные бумаги допущены к обороту хотя бы на одной фондовой бирже из перечня, определенного Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку; если информация о цене ценных бумаг и деривативов публикуется в СМИ и может быть предоставлена фондовой биржей любому заинтересованному лицу на протяжении трех лет после осуществления операции с такими бумагами; если в отношении ценных бумаг рассчитывается биржевой курс или рыночная котировка в соответствии с условиями, установленными Нацкомиссией по ценным бумагам и фондовому рынку.

Вместе с тем, если по результатам отчетного периода общая сумма убытков по операциям с ценными бумагами в обороте на фондовой бирже превышает общую сумму прибыли от таких операций по каждому виду ценных бумаг, то сумма превышения переносится на следующие отчетные периоды до полного погашения. Убытки от операций с ценными бумагами, не находящимися в обороте на фондовом рынке, также переносятся на будущие периоды, но не более чем на три года с момента получения убытков.

Если прибыль от операций с ценными бумагами, находящимися в обороте на фондовой бирже, превышает убытки, то сумма превышения вносится в доходы по этим операциям и облагается налогом по ставке 10%. Аналогичный механизм применяется к показателю прибыли при операциях с ценными бумагами, не находящимися в обороте.

Согласно законопроекту, доходы, полученные при операциях с ценными бумагами, находящими в обороте, не могут быть уменьшены на сумму затрат или убытков от операций с ценными бумагами, не находящимися в обороте на фондовой бирже, и наоборот.

Как сказано в законопроекте, вышеуказанные нормы не применяются к налогоплательщику – эмитенту ценных бумах в части размещения, погашения, выкупа, конвертации и повторной их продажи. Кроме того, эти нормы не распространяются на операции с корпоративными правами, финансовый результат которых рассчитывается по правилам бухгалтерского учета, а также на операции по купле-продаже ценных бумаг с обязательством их обратной продажи и на операции с деривативами.

Операции по конвертации ценных бумаг, согласно законопроекту, не облагаются налогом.

Первичными документами подтверждения доходов и расходов по операциям с ценными бумагами и деривативами считаются оригиналы биржевых отчетов (для торговцев ценными бумагами – участников фондовых бирж), торговые отчеты, формируемые на основе биржевых ответов и договоров с торговцами (для налогоплательщиков и клиентов торговцев ценными бумагами).

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Глава ГНСУ Александра Клименко считает, что новые правила налогообложения операций с ценными бумагами и деривативами, которые будут введены в Украине после принятия Верховной Радой соответствующего закона, позволят создать прозрачный рынок ценных бумаг, что, в свою очередь, приведет к увеличению поступлений в государственный бюджет 2013 года на 6 млрд. грн.

"Новые правила налогообложения операций с ценными бумагами и деривативами позволят приблизить учет общего финансового результата по указанным операциям к стандартам бухгалтерского учета и будут способствовать созданию в Украине прозрачного и инвестиционно привлекательного ценно-бумажного рынка", - цитирует пресс-служба А.Клименко.

"Отчисления в бюджет ранее составили 152 млн грн налога на прибыль. Переход к прозрачным правилам ценообразования и учета операций с ценными бумагами позволит привлечь в бюджет, по предварительным оценкам, примерно в 40 раз больше поступлений", - сказано в сообщении пресс-службы.

Кроме того, А.Клименко подчеркнул, что инициативы Минфина и ГНСУ, которые нашли свое отражение в законах «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно дальнейшего усовершенствования администрирования налогов и сборов», были согласованы с представителями рынка.

«При внесении предложений по введению налога с оборота по операциям с ценными бумагами была проанализирована и учтена отчетность всех основных участников фондового рынка, в том числе основных инвесторов, которые проводят операции по инвестированию через ценные бумаги. В разработке законодательной инициативы в составе рабочей группы принимали активное участие представители НКЦБФР, НБУ, бизнеса, а также саморегулируемые организации, представляющие интересы различных финансовых и инвестиционных рынков, предложения которых были максимально учтены в той редакции законопроекта, которую согласовал парламент во втором чтении», - отметил председатель ГНСУ.

В частности, по предложению представителей бизнеса налог с оборота по операциям со всеми внебиржевыми бумагами уменьшен с 3% до 1,5%, по операциям с биржевыми ценными бумагами при нулевой ставке налога на оборот также предусмотрено снижение налога на прибыль до 10%.