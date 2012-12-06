Изменение рейтингов Украины не повлияет на цены ее финансовых инструментов — эксперт

Изменение рейтингов Украины не окажет существенного влияния на цены суверенных финансовых инструментов, а также инструментов украинских эмитентов.

Такое мнение в комментарии агентству УНИАН высказал трейдер ИК «Тройка Диалог Украина» Дмитрий Сидоров.

По его мнению, последние 2-3 года рейтинги, присвоенные международными рейтинговыми агентствами, сложно считать объективными, так как они «скорее отражают реакцию на политические новости, чем объективную оценку финансовой устойчивости».

«В случае с развивающимися рынками, такими как Украина, рейтинговые агентства значительно запаздывают, и изменения рейтинга больше отражают события и риски, которые уже оценены и учтены рынком, поэтому их влияние на цены финансовых инструментов — минимальное», — отметил Д.Сидоров.

Эксперт уверен, что изменение рейтинга Украины не окажет значительного влияния ни на внутренний рынок, ни на внешние рынки, где торгуются финансовые инструменты Украины и украинских эмитентов.

Как сообщал УНИАН, международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service снизило рейтинг государственных облигаций Украины до «B3» с «B2», прогноз - «негативный».

Снижение рейтинга обусловлено ухудшением оценки Moody's институциональной силы Украины, нехваткой внешней ликвидности, что повышает риски для национальной валюты, более широким финансовым и экономическим кризисом, а также относительно слабыми экономическими прогнозами для Украины.

Moody's также понизило потолок странового рейтинга для долговых обязательств Украины в иностранной валюте до «B3» с «B1».

Ранее международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило еврооблигациям Украины на сумму 1,25 млрд долл. с погашением 28 ноября 2022 года рейтинг «B».