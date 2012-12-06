ГИУ 28 декабря начнет размещение ипотечных облигаций на 500 млн грн

Государственное ипотечное учреждение (ГИУ) 28 декабря 2012 года начнет размещение ипотечных облигаций на 500 млн грн, сообщило учреждение в системе раскрытия информации НКЦБФР.

Согласно сообщению, данное решение принято наблюдательным советом ГИУ 5 декабря 2012 года.

Обыкновенные ипотечные облигации в количестве 5 тыс. штук номинальной стоимостью 100 тыс. грн каждая будут выпускаться одной серией «Н» в бездокументарной форме путем открытой продажи среди инвесторов - юридических и физических лиц, резидентов и нерезидентов.

Размещение облигаций осуществляется эмитентом самостоятельно через организаторов торговли - ПАО «Фондовая биржа «Перспектива» (Днепропетровск) и ПАО «Фондовая биржа ПФТС» (Киев).

Дата завершения размещения облигаций - 27 декабря 2013 года.

Как сообщал УНИАН, Государственное ипотечное учреждение 10 декабря начинает выпуск облигаций на сумму 2 млрд грн под государственную гарантию.

Государственное ипотечное учреждение планировало до декабря текущего года выпустить ипотечные облигации на 500 млн грн и корпоративные облигации на 2 млрд грн.

Справка УНИАН. Государственное ипотечное учреждение в Украине создано постановлением Кабинета министров Украины 8 октября 2004 года. Учредителем ГИУ выступило государство в лице Кабмина.

Основной целью деятельности ГИУ является рефинансирование ипотечных кредитов за счет средств, полученных от размещения своих облигаций. Бумаги размещаются путем открытой продажи на территории Украины среди инвесторов – юридических и физических лиц, резидентов и нерезидентов. Облигации ГИУ размещает самостоятельно. По бумагам выдается 100% государственная гарантия.