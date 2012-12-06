Украинские рынки практически не отреагируют на решение Moody’s - эксперт

Понижение рейтинговым агентством Moody’s суверенного рейтинга Украины на одну ступень радикально не повлияет на отношение иностранных инвесторов к Украине, поскольку многие из них уже учитывают упомянутые агентством риски, однако возможное дальнейшее снижение рейтинга страны буде воспринято инвесторами негативно.

Так прокомментировала решение Moody’s главный экономист Dragon Capital Елена Белан.

"Так, способность Украины рефинансировать свои внешние обязательства уже довольно давно зависит от ситуации на внешних кредитных рынках", - отметила экономист. В соответствии с ее прогнозом, как и в недавнем случае с Венгрией, рейтинг которой был понижен агентством S&P на одну ступень до уровня BB, украинские рынки практически не отреагируют на решение Moody’s.

Е.Белан также отметила, что агентство S&P может последовать примеру Moody’s и понизить рейтинг Украины с текущего уровня В+, который теперь оказался на две ступени выше рейтинга Moody’s. По ее словам, понижение рейтинга на одну ступень также окажет ограниченное воздействие на рынок. Однако, как отметила Е.Белан, пересмотр рейтинга сразу на несколько ступеней или дальнейшее понижение рейтингов Украины агентством Moody’s, о котором оно предупредило в своем релизе, скорее всего, будут восприняты рынками негативно и могут спровоцировать повышение доходности суверенных еврооблигаций. "Чтобы этого не произошло, Украине нужно как можно скорее договориться с МВФ о новой программе кредитования", - добавила экономист.

Как сообщал УНИАН, международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service снизило рейтинг государственных облигаций Украины до «B3» с «B2», прогноз - «негативный».

Снижение рейтинга обусловлено ухудшением оценки Moody's институциональной силы Украины, нехваткой внешней ликвидности, что повышает риски для национальной валюты, более широким финансовым и экономическим кризисом, а также относительно слабыми экономическими прогнозами для Украины.

Moody's также понизило потолок странового рейтинга для долговых обязательств Украины в иностранной валюте до «B3» с «B1».