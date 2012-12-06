Индекс Украинской биржи в четверг вырос на 1,68%, ПФТС - на 0,93%

Индекс Украинской биржи по итогам торгов в четверг, 6 декабря, повысился на 1,68% – до 920,03 пункта, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

Общий объем торгов на Украинской бирже составил 49,5 млн грн, из них на фондовом рынке – 23 млн грн, на срочном рынке – 26,5 млн грн.

Лидером повышения среди наиболее активно торгующихся акций стали ценные бумаги "Райффайзен Банка Аваль" (+7,76%).

Индекс ПФТС по итогам торгов повысился на 0,93% – до 321,10 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 77,7 млн грн, на ОВГЗ пришлось 77 млн грн.