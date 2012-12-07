VS Energy International N.V. сократил долю в «Севастопольэнерго»

Нидерландская VS Energy International N.V., владеющая контрольным пакетом акций энергоснабжающей компании «Севастопольэнерго», сократила долю в ее уставном капитале до 87,093% акций с 95,182%.

Об этом сообщается в объявлении Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР).

Согласно сообщению, соответствующая информация поступила эмитенту 3 декабря т.г.

В объявлении отсутствует информация об изменении структуры собственников акций.

Ранее в 2012 году VS Energy International N.V. вышла из состава акционеров «Черновцыоблэнерго» и «Закарпатьеоблэнерго». До этого компания владела 45% и 10,53% пакетов акций указанных компаний.

Как сообщал УНИАН, энергоснабжающая компания «Севастопольэнерго» в январе-сентябре 2012 года на фоне роста выручки увеличила чистую прибыль в 1,7 раза по сравнению с аналогичным периодом 2011 года – до 34,837 млн грн

Согласно сообщению, в отчетный период компания увеличила доход от реализации продукции до 570,201 млн грн с 502,202 млн грн.

Справка УНИАН. ОАО «ЭК «Севастопольэнерго» обеспечивает электроэнергией промышленных и бытовых потребителей, объекты курортной зоны Севастополя и прилегающих районов.

Уставный фонд «Севастопольэнерго» составляет 6 млн 722,4 тыс. грн.