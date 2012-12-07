Украинский рынок акций проигнорировал снижение рейтинга гособлигаций Украины - эксперты

Украинский рынок акций проигнорировал снижение агентством Moody's рейтинга государственных облигаций Украины и уверено закрепился выше отметки 900 пунктов.

Об этом сообщают аналитики инвестиционной группы «АРТ КАПИТАЛ» в обзоре, переданном УНИАН.

По их информации, на снижении суверенного рейтинга Украины CDS (кредитные дефолтные свопы) в четверг, 6 декабря, выросли на 20 пунктов до 623 пунктов.

Как отмечают аналитики, лидером роста на Украинской бирже в четверг оказался «Райффайзен Банка Аваль» (+7,7%). Ожидаемое ослабления жесткой монетарной политики НБУ в следующем году приведет к снижению процентных ставок в банковской системе. Это, в свою очередь, будет способствовать возобновлению более высоких темпов роста кредитования, чем в 2011 году, что должно позитивно сказаться на работе банковского сектора.

По мнению аналитиков, дефляция в ноябре вызвана прежде всего хорошим урожаем овощей, фруктов. Выросли лишь цены на хлеб, мясные продукты и транспортные услуги. Кроме того, следует учесть жесткий административный контроль правительства за ценами, чего не наблюдалось в предыдущие годы.

Аналитики также обращают внимание, что число американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе упало на 25 тыс. - до 370 тыс. Это вызвало в четверг рост фондовых индексов США на 0,3-0,5%. В Европе 6 декабря Stoxx-600 зафиксировал максимум за последние 18 месяцев. Благоприятное влияние на рынок оказали данные по экономике Германии: объем заказов промышленных предприятий взлетел в октябре на 3,9% против ожиданий роста на 1%.

Аналитики добавили, что в пятницу ожидается выход важных данных по рынку труда США. Согласно консенсус-прогнозу, безработица в ноябре осталась на октябрьском уровне (7,9%). Число рабочих мест увеличилось на 86 тыс., тогда как месяцем ранее данный показатель вырос на 184 тыс.

Как сообщал УНИАН, индекс Украинской биржи по итогам торгов в четверг, 6 декабря, повысился на 1,68% – до 920,03 пункта. Общий объем торгов составил 49,5 млн грн.

Индекс ПФТС по итогам торгов поднялся на 0,93% – до 321,10 пункта. Общий объем торгов составил 77,7 млн грн.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Инвесторы ищут оправдание для ралли