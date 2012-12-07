Украинский рынок акций растет, европейские рынки снижаются

Украинский рынок акций продолжил в пятницу рост на минимальных объемах. По состоянию на 13:03 индекс акций UX вырос на 0,48% - до 924,49 пункта.

При этом объемы торгов акциями являются минимальными. Так, при общем объеме торгов на "Украинской бирже" в 13,4 млн грн, на сделки с акциями пришлось всего 3 млн грн.

Рынки акций Европы в пятницу также открылись снижением. Британский индекс FTSE 100 снизился на 0,04%, немецкий DAX - на 0,05%, французский CAC-40 - на 0,03%.

Как сообщает Reuters, участники рынка ждут отчета о занятости в США в ноябре, который выйдет в пятницу. По мнению аналитиков, рост числа рабочих мест резко замедлился из-за урагана "Сэнди", а безработица осталась на уровне 7,9%.