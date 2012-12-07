Индекс Украинской биржи повысился на 0,57%, индекс ПФТС - на 0,92%

Индекс Украинской биржи по итогам торгов в пятницу, 7 декабря, повысился на 0,57% – до 925,32 пункта, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

Общий объем торгов на Украинской бирже составил 41,6 млн грн, из них на фондовом рынке – 20,7 млн грн, на срочном рынке – 20,8 млн грн.

Лидером повышения среди наиболее активно торгующихся акций стали ценные бумаги "Райффайзен Банка Аваль" (+3,03%).

Индекс ПФТС по итогам торгов повысился на 0,92% – до 324,06 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 242,6 млн грн.