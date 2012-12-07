НБУ в ноябре пополнил свой портфель ОВГЗ на 10,3 млрд грн

Национальный банк Украины (НБУ) в ноябре пополнил свой портфель облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на 10,3 млрд грн (с начала года – на 28,5 млрд грн), сообщается на сайте регулятора.

Операции по продаже государственных облигаций Украины из портфеля Национального банка в течение текущего года не проводились.

В ноябре НБУ не проводил операций с ОВГЗ через механизм двусторонней котировки, а с начала 2012 года их объем по покупке составил 2,45 млрд грн, операций по продаже - 1,9 млрд грн.

В ноябре по результатам первичных аукционов по продаже ОВГЗ в государственный бюджет Украины поступило 5,8 млрд грн (с начала года — 35,9 млрд грн); в долларах — 74,1 млн долл. (2,5 млрд долл.). В ноябре Минфин продажи правительственных бумаг в евро не проводил, а с начала года такие поступления составили 316,6 млн евро.

Платежи по погашению и выплате дохода по ОВГЗ осуществлялись своевременно и в полном объеме, который с начала года составил 45,9 млрд грн, в том числе основной долг — 29,8 млрд грн, выплата дохода — 16,1 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, 10 октября директор Департамента долговой и международной финансовой политики Министерства финансов Украины Галина Пахачук заявила, что Минфин до конца текущего года не планирует выход на внешние рынки заимствований и будет отдавать предпочтение выпуску облигаций внутреннего государственного займа, номинированных в национальной валюте, за исключением выпуска долларовых казначейских облигаций для населения.

«У нас осталось не так много до конца года взять – около 7 млрд грн. Будем выпускать долгосрочные ОВГЗ на 5-7 лет», – сказала она.