WIG-Ukraine на прошлой неделе потерял 1,1%

Варшава. Индикатор стоимости бумаг украинских эмитентов на главной площадке Варшавского фондового рынка WIG-Ukraine закончил первую неделю декабря снижением на 1,13% на фоне повышения основных индексов польского рынка ценных бумаг, закрывшись на уровне 649,73 пункта.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, украинский индекс закончил торги пятницы чуть выше его минимальных значений за последние пять торговых сессий.

На прошлой неделе подорожали бумаги только четырех из одиннадцати компаний, котирующихся на главной площадке, лидерами среди которых стали производители яиц Ovostar Union (+12,9%) и молочных изделий IMC (+12,65%).

На плюсе завершили торги также подорожавший на 7,75% Сoal Energy и прибавивший 3,2% сельскохозяйственный KSG Agro.

Лидером падения стали акции агрохолдинга Agroton, потерявшего 15% своей стоимости.

Бумаги большинства других компаний подешевели в пределах от около 3% до 6%. Меньше всего просели акции судоходной компании KDM Shipping, потерявшей 0,4%.

Польские "голубые фишки" закончили прошлую неделю ростом на 1,21% на фоне 1,16% плюса индикатора всего рынка WIG и увеличения на 1,27% индекса национальных компаний WIG-Poland.

Индекс компаний из Центральной и Восточной Европы, объединяющий 88 фирм, в том числе из Украины, WIG-CEE просел за последние пять сессий на 2,62%.

Как сообщал УНИАН, WIG-Ukraine закончил последнюю неделю торгов ноября ростом на 2,85%, компенсировав часть потерь с начала месяца, по итогам которого индекс просел на 6,4%.

Справка УНИАН. Созданный Варшавской фондовой биржей в мае прошлого года индекс украинских компаний WIG-Ukraine, который начинал текущий год на уровне около 700 пунктов, достиг своего максимума этого года на уровне 831 пунктов в феврале, а исторического минимума в 592 пункта – в мае.

Исторического максимума запущенный с тысячи базовых пунктов WIG-Ukraine достиг в июне 2011 года на уровне 999,75 пункта.

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