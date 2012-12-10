ГИУ выплатило доход за 20-й купонный период по облигациям серии «К»

Государственное ипотечное учреждение (ГИУ) выплатило процентный доход за двадцатый купонный период по гарантированным государством облигациям серии «K» 2007 года выпуска.

Об этом говорится в пресс-релизе учреждения, переданном УНИАН.

Согласно сообщению, ГИУ выплатило процентный доход в связи с истечением срока обращения облигаций и перечислила средства в государственный бюджет Украины в качестве платы за государственную гарантию.

В ГИУ напомнили, что учреждение 15 октября 2008 года досрочно закончило размещение облигаций указанной серии.

Единая номинальная доходность, по которой были размещены облигации серии «K», составила 9,4%.

Привлеченные от размещения средства направлены ГИУ на выполнение своих уставных задач: рефинансирование ипотечных кредитов и финансирование достройки жилья.

Справка УНИАН. Государственное ипотечное учреждение в Украине создано постановлением Кабинета министров Украины 8 октября 2004 года. Учредителем ГИУ выступило государство в лице Кабмина.

Основной целью деятельности ГИУ является рефинансирование ипотечных кредитов за счет средств, полученных от размещения своих облигаций. Бумаги размещаются путем открытой продажи на территории Украины среди инвесторов – юридических и физических лиц, резидентов и нерезидентов. Облигации ГИУ размещает самостоятельно. По бумагам выдается 100% государственная гарантия.