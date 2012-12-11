Собственники Ovostar Union продали акции на 1,65 млн долл.

Варшава. Мажоритарные акционеры одного из крупнейших украинских производителей яиц и яичных продуктов - компании Ovostar Union продали 58,383 тыс. ее акций, или 1% котирующихся на Варшавской фондовой бирже бумаг на сумму 1,65 млн долл.

Согласно сообщению компании на Варшавской фондовой бирже, Prime One Capital, которую контролируют исполнительный директор Ovostar Борис Беликов и глава Совета директоров Виталий Вересенко, после этой транзакции сократила свою долю до 4 млн 441 тыс. 617 акций с 4 млн. 500 тыс. или до 74% с 75%.

Акции продавались по средней цене 90,17 злотых за штуку.

Компания Ovostar Union отмечает, что в результате количество бумаг, находящихся в свободном обороте, увеличилось до 26%.

Акции Ovostar, которые с начала декабря подорожали на почти 6%, на открытии торгов во вторник, 11 декабря, прибавили еще 1,7%.

Бумаги дебютировавшей в июне 2011 года компании, которые завершили первый день торгов на уровне 62 злотых, больше всего стоили в марте 2012 года - 130 злотых, а меньше всего в августе прошлого года - 43 злотых (1 USD = 3,2 PLN).

Как сообщал УНИАН, Ovostar за 9 месяцев текущего года увеличил прибыль на 27% - до 14 млн долл. на фоне роста выручки на 16% - до 40 млн долл.

По данным на 15 ноября 2012 года, среди акционеров компании также были польские частные пенсионные фонды Generali OFE (12,5%) и AVIVA OFE Aviva BZ WBK (5,02%).

Ovostar, который входит в тройку крупнейших производителей яиц в Украине, в прошлом году увеличил чистую прибыль на 120% - до 20,1 млн долларов при почти 40% росте выручки - до 50,6 млн долларов и более 90% росте EBIDTA - до 22,3 млн долларов.

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