АМК разрешил компании «Укристгаз» выкупить контрольный пакет Харьковской ТЭЦ-5

Антимонопольный комитет Украины разрешил киевской компании «Укристгаз» выкупить пакет акций Харьковской ТЕЦ-5, что обеспечивает превышение 50% голосов в высшем корпоративном органе управления.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе АМК.

«Предоставлено разрешение ООО «Укристгаз» (г. Киев) на покупку акций ОАО «Харьковская ТЕЦ-5» (г. Харьков), что обеспечивает превышение 50% голосов в высшем органе управления товариществом», - сказано в сообщении.

По информации СМИ, основанная в декабре 2011 года компания «Укристгаз» с уставным капиталом 830,127 тыс. грн своей основной отраслевой деятельностью указывает добычу нефти и газа. Компания владеет лицензиями на добычу углеводородов на территории Полтавской области и лицензией на поставку природного газа по нерегулируемому тарифу в объеме до 0,5 млрд куб. м в год.

Харьковская ТЭЦ-5 – одна из крупнейших в Украине, способна нести электрическую нагрузку до 540 МВт и покрывать тепловую нагрузку до 1420 Гкал/час. Обеспечивает электроэнергией и теплом бытовых, промышленных и бюджетных потребителей Харькова.