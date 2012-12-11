Украинская KDM Shipping купила судоходную компанию в России за 2,99 млн долл.

Варшава. Украинская судоходная компания KDM Shipping приобрела за 2,99 млн долл. компанию ShipMar, владеющую одним сухогрузом и всеми необходимыми лицензиями на грузоперевозки в Российской Федерации, которые KDM Shipping хочет использовать для экспансии на этот рынок.

Согласно сообщению KDM Shipping в системе раскрытия информации Варшавской фондовой биржи, компания приобрела построенный в 1987 году сухогруз дедвейтом 1,497 тыс. тонн.

"Приобретение LLC ShipMar позволит вести операции под российским флагом и обеспечит доступ кораблей (KDM Shipping) во внутренние порты России.

Компания планирует направить дополнительно три сухогруза, которые сейчас работают под украинским флагом, в Россию и уже начала этот процесс", - говорится в сообщении.

KDM объясняет этот трансфер более высокими маржами - на 20-30% - во внутренних портах РФ, чем на Азовском море, где сейчас работает компания.

Сообщается, что KDM Shipping профинансировала закупку за средства, привлеченные в ходе первичного размещения акций на Варшавской фондовой биржи летом этого года.

Как сообщал УНИАН, в начале декабря KDM Shipping объявила о намерении закупить в Китае шесть новых сухогрузов дедвейтом 6 тыс. тонн каждый за 50,9 млн долл. вместо ранее планированных четырех.

Справка УНИАН. Летом 2012 года KDM Shipping заявляла о планах увеличить в ближайшие три года мощность своего грузового флота, обеспечивающего ей более 80% выручки, втрое - до 73 тыс. тонн.

Компания планировала закупить шесть б/у судов и 4 новых у китайской судоверфи, потратив на эти цели 80 млн долл, часть из которых планировала привлечь в ходе IPO, а новые суда купить за счет кредита китайского China Exim Bank.

В тоже время, из-за низкого спроса ей удалось продать только 10,9% своих акций за около 7,4 млн долларов, что почти в 5 раз меньше, чем компания хотела привлечь на Варшавской бирже.

В 2011 году компания, владеющая флотом из 6 сухогрузов мощностью 25 тыс. тонн, перевезла 665 тыс. тонн грузов по сравнению с 529 тыс. в предыдущем году и 632 тыс. в кризисном 2009 г., поставив более трети всех грузов в порты Турции, около 26% - России, около 22% - Украины и 12% - в порты Грузии.

Компания также владеет 8 пассажирскими судами, которые использует для круизов по Днепру, и судостроительным заводом им. Куйбышева в Херсоне.

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