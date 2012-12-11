НБУ отказал Украинской бирже в утверждении спецификаций на фьючерс по ОВГЗ

Национальный банк Украины отказал Украинской бирже в утверждении спецификаций на фьючерс по ОВГЗ.

Об этом сообщил в ходе III ежегодной конференция "Украинский фондовый рынок - 2012 председатель правления Украинской биржи Олег Ткаченко.

«Буквально вчера мы получили очередной отказ НБУ на спецификации относительно фьючерса по ОВГЗ», - отметил О.Ткаченко.

По его словам, в своем ответе НБУ написал, что запуск данного инструмента на сегодня является «преждевременным».

Как сообщал УНИАН, общий объем торгов на "Украинской бирже" в ноябре снизился на треть в сравнении с предыдущим месяцем - до 1 млрд 454 млн грн.

Справка УНИАН. Торги ценными бумагами на Украинской бирже начались в марте 2009 года. В мае 2010 года был запущен срочный рынок – торговли фьючерсами. А 2011 год ознаменовался запуском нового инструмента – опционов.