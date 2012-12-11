Госпредприятие «Фининпро» разместило 5-летние евробонды на 550 млн долл.

Государственное предприятие «Финансирование инфраструктурных проектов» («Фининпро») завершило размещение пятилетних номинированных в долларах США евробондов на 550 млн долл., говорится в сообщении компании на фондовой бирже.

Размещение этих долговых бумаг с полугодовым купоном и с ориентиром доходности 9,0-9,5% проводилось с 30 ноября т.г. В результате выпущенные под государственные гарантии евробонды были размещены по нижней границе коридора доходности.

Организатором займа выступил банк Morgan Stanley.

В апреле 2011 года «Фининпро» разместило семилетние евробонды на сумму 690 млн долл. с купоном 7,4% годовых, а в ноябре 2010 года выпустило евробонды на 568 млн долл. с купоном 8,375% годовых. Эти бумаги находятся в листинге Ирландской фондовой биржи.

Новые евробонды «Фининпро» включены в листинг этой биржи с 7 декабря 2012 года.

Справка УНИАН.Государственное предприятие «Финансирование инфраструктурных проектов» ("Фининпро") создано приказом Национального агентства по подготовке и проведению в Украине Евро-2012 ("Укревроинфрапроект") для осуществления привлечения средств под госгарантии.