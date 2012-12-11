Индекс Украинской биржи повысился на 1,26%, индекс ПФТС снизился на 0,13%

Индекс Украинской биржи по итогам торгов во вторник, 11 декабря, повысился на 1,26% – до 930,73 пункта, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

Общий объем торгов на Украинской бирже составил 46,94 млн грн, из них на фондовом рынке – 32,7 млн грн, на срочном рынке – 14,23 млн грн.

Лидерами повышения среди наиболее активно торгующихся акций стали ценные бумаги «Райффайзен Банка Аваль» (+4,91%), Енакиевского металлургического завода (+1,39%) и «Мотор Сичи» (+1,37%).

Индекс ПФТС по итогам торгов снизился на 0,13% – до 324,04 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 442,39 млн грн.