Moody's снизил рейтинг Ferrexpo Plc до «B3» с «B2». Прогноз - негативный

Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service снизило корпоративный рейтинг и рейтинг дефолта эмитента для компании Ferrexpo Plc до «B3» с «B2» вслед за пересмотром суверенных рейтингов Украины.

Об этом сказано в пресс-релизе рейтингового агентства, переданном УНИАН.

Как сказано в пресс-релизе, Moody's также снизил рейтинг облигаций, выпущенных Ferrexpo Finance plc на сумму 500 млн долларов, до уровня «Caa1» с «В3» (при оценке возмещения убытков на уровне LGD5, 75%). Прогноз по рейтингам снижен до негативного со стабильного.

Как сообщал УНИАН, на минувшей неделе Moody's снизило рейтинг государственных облигаций Украины до «B3» с «B2» с негативным прогнозом. Вслед за этим были снижены рейтинги Киева, Харькова, Ивано-Франковска, Днепропетровска и Крыма, а также ряда предприятий, в частности, холдинга «Метинвест», 11 украинских банков и одной лизинговой компании.Справка УНИАН. Зарегистрированная в Швейцарии компания Ferrexpo AG является крупнейшим в СНГ производителем и экспортером сырья для металлургической промышленности – окатышей. Ей принадлежит 97,31% акций Полтавского горно-обогатительного комбината.

Основными потребителями выпускаемой компанией продукции являются металлургические комбинаты Европы, Китая, Индии, Японии и других стран.

Акции Ferrexpo, крупнейшим акционером которой является украинский бизнесмен Константин Жеваго, котируются на основной площадке Лондонской фондовой биржи.

В 2011 году компания увеличила чистую прибыль к предыдущему году на 35% - до 574,9 млн долларов.

За 9 месяцев 2012 года компания инвестировала более 320 млн долларов США (свыше 2,6 млрд грн) с НДС в развитие Полтавского и Еристовского ГОКов, а также других украинских предприятий, входящих в группу.