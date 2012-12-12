Фонд госимущества начал подготовку к продаже 10 угольных предприятий

Фонд государственного имущества Украины начал подготовку к продаже в 2012 году десяти угольных объектов.

Как сообщают "Ведомости приватизации" от 12 декабря т.г., соответствующие изменения внесены в перечень объектов, подлежащих подготовке к продаже в 2012 году.

В частности, подготовке к продаже в 2012 году подлежат ПАО "Шахтоуправление "Донбасс", отдельные подразделения "Шахта им. Абакумова", "Шахта им. Калинина", "Шахта Октябрьский рудник", "Шахта им. Челюскинцев", "Шахта Моспинская", "Шахта Димитрова", "Шахта Центральная", "Шахта Родинская", "Шахта Стаханова".

Читайте также:

Кабмин утвердил перечень приватизируемых угольных активов