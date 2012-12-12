Росту фондовых индексов во вторник способствовал ряд позитивных событий - эксперты

Ведущие фондовые индексы во вторник, 11 декабря, продемонстрировали рост, чему способствовал ряд позитивных событий.

Об этом сообщают аналитики инвестиционной группы «АРТ КАПИТАЛ» в обзоре, переданном УНИАН.

По их словам, индекс ожиданий в отношении экономики ФРГ (ZEW), вырос в текущем месяце до 6,9 пункта с минус 15,7 пункта в ноябре. При этом консенсус-прогноз составлял минус 11,5 пункта. Кроме того, ожидания объявления ФРС о новой программе выкупа гособлигаций США по итогам заседания 11-12 декабря также добавило оптимизма.

Как подчеркивают аналитики, заседание комитета FOMC в среду находится в центре внимания финансовых рынков. Помимо этого, WS Journal пишет о том, что разрешение бюджетного обрыва Белым домом и республиканцами продвигается хотя и медленно, но в правильном направлении.

Аналитики отмечают, что UX во вторник вырос. Кроме позитивного внешнего фона, индекс вырос также на ожиданиях утверждения сегодня Верховной Радой кандидатуры премьер-министра. Если ВР не утвердит кандидатуру премьера, начало переговоров с МВФ может затянуться.

«Это снова повысит риски девальвации гривни, поскольку уже в 1-м и 2-м кварталах 2013 года Украина должна выплатить по внешним долгам 2 млрд и 3 млрд долл. соответственно. Мы прогнозируем, что у пропрезидентского большинства хватит голосов, чтобы голосование прошло гладко», - считают аналитики.

Как сообщал УНИАН, индекс Украинской биржи по итогам торгов во вторник, 11 декабря, вырос на 1,26% – до 930,73 пункта. Общий объем торгов составил 46,94 млн грн.

Индекс ПФТС снизился на 0,13% – до 324,04 пункта. Общий объем торгов составил 442,39 млн грн.

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