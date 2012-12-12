Индекс Украинской биржи в среду упал на 2,04%

Индекс Украинской биржи по итогам торгов в среду, 12 декабря, снизился на 2,04% – до 911,74 пункта, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

Общий объем торгов на Украинской бирже составил 66,3 млн грн, из них на фондовом рынке – 27,3 млн грн, на срочном рынке – 38,9 млн грн.

Лидерами снижения среди наиболее активно торгующихся акций стали ценные бумаги «Укрнафты» (-5,75%), "Азовстали" (-4,35%) и Алчевского меткомбината (-4,07%).

Индекс ПФТС по итогам торгов снизился на 0,15% – до 323,57 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 776,5 млн грн.