В законе о налогообложении ценных бумаг не прописаны четкие критерии – глава Украинской биржи

Принятые Верховной Радой изменения в Налоговый кодекс, касающиеся налогообложения ценных бумаг (Закон Украины №11285), не прописывают четко, какие именно операции с ценными бумагами должны облагаться налогом.

Об этом на III ежегодной конференция «Украинский фондовый рынок – 2012» сообщил глава правления Украинской биржи Олег Ткаченко.

"Проблема данного закона в том, что на момент заключения сделки вы не сможете четко понять - подлежит эта сделка налогообложению или нет", - отметил он.

В частности, по его словам, ставка налога на биржевые сделки с ценными бумагами равняется нулю, в то же время обязательным условием такой сделки в соответствии с принятым законом должен быть расчет биржевого курса. "А какая ставка налога будет на сделку, биржевой курс по которой в этот день не рассчитывался? Ставка для таких сделок не определена", - отметил О.Ткаченко. "Будете ли эту сделку делать на бирже, даже с листинговыми бумагами - вы можете все равно попасть под акциз", - добавил он.

Он также отметил, что нарушение в соответствии с действующими нормами бюджетного законодательства является также то, что данный закон вступает в силу уже непосредственно с 1 января 2013г.

Как сообщал УНИАН, 6 декабря т.г. Верховная Рада приняла Закон «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно усовершенствования администрирования налогов и сборов» (№11285), касающегося налогообложения рынка ценных бумаг. В соответствии с принятыми Верховной Радой изменениями, на внебиржевые операции с ц.б. предлагается ввести налог в размере 0,1-1,5% от стоимости реализуемых ценных бумаг. Все биржевые операции с государственными и муниципальными ценными бумагами, с целевыми облигациями, с инвестиционными сертификатами, с сертификатами фондов операций с недвижимостью, с целевыми облигациями от этого налога освобождены.