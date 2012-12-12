Оптимизм зарубежных игроков не смог передаться украинскому фондовому рынку - эксперт

Отечественные трейдеры в среду, 12 декабря, проигнорировали позитивное движение, доминировавшее на зарубежных фондовых площадках.

Об этом говорится в аналитическом обзоре инвестиционной компании «Альтана Капитал», переданном агентству УНИАН.

Как сказано в обзоре, торги на украинском фондовом рынке в среду, 12 декабря, завершились на отрицательной территории. При этом мировые индексы сегодня демонстрировали рост в ожидании обнародования результатов двухдневного заседания ФРС США. Инвесторы надеются, что американский финрегулятор объявит о дополнительных мерах экономического стимулирования. В частности, предполагается запуск новой программы по выкупу активов на сумму 45 млрд долл. в месяц.

По словам аналитиков, оптимизм зарубежных игроков не смог передаться украинскому рынку. Отсутствие прогресса в переговорах по проблеме «бюджетного обрыва» в США удерживает трейдеров от активной игры на повышение. В среду утром было опубликовано заявление лидера Демократической партии США в Сенате Гарри Рида по данному вопросу, отдававшее скептицизмом. Г.Рид полагает, что демократы и республиканцы не смогут выработать совместное решение по проблеме «бюджетного обрыва» до рождественских праздников.

Как отмечается в обзоре, не порадовали игроков в среду данные макростатистики. В октябре промышленное производство в еврозоне сократилось на 1,4% в месячном исчислении, при том что изменение показателя по сравнению с сентябрем не ожидалось.

Как сообщал УНИАН, индекс Украинской биржи по итогам торгов в среду, 12 декабря, снизился на 2,04% – до 911,74 пункта. Общий объем торгов составил 66,3 млн грн.

Лидерами снижения среди наиболее активно торгующихся акций стали ценные бумаги «Укрнафты» (-5,75%), «Азовстали» (-4,35%) и Алчевского меткомбината (-4,07%).

Индекс ПФТС в среду снизился на 0,15% – до 323,57 пункта. Общий объем торгов составил 776,5 млн грн.

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