«Роснефти» нужно 10 млрд долл. кредита для завершения приобретения ТНК-ВР

«Роснефть» ведет переговоры с нефтяными компаниями и трейдерами, включая Shell, Total и Glencore, о привлечении кредитов на сумму до 10 млрд долл. под залог будущих поставок нефти, чтобы завершить приобретение TНK-BP, сообщает агентство Reuters.

«Роснефть» ведет переговоры со своими традиционными клиентами Royal Dutch Shell, Total, Glencore и Vitol уже несколько недель и собирает предложения по сумме и условиям кредитов», - сказано в сообщении агентства.

Согласно сообщению, нефтяные компании предпочитают избегать подобных соглашений, так как не любят связывать экспортные потоки какими-либо обязательствами, но «Роснефть», договорившаяся о покупке ТНК-ВР за 55 млрд долл., может столкнутся с трудностями в получении всей суммы от банков.

Как отмечается в сообщении, «в число кредиторов может войти и BP из желания поскорее продать свою долю в TНK-BP, добавили источники».

Однако, как подчеркивает Reuters, «Роснефть» отказывается давать комментарии по этому поводу.

Также в сообщении отмечается, что для закрытия сделки по покупке ТНК-ВР «Роснефти» необходимо одолжить до 40 млрд долл. и компания ведет переговоры с банками о получении свыше трех четвертей этой суммы.

Помимо этого, «Роснефти» нужны средства на запуск месторождений в Арктике и 25 млрд долл. для финансирования программы модернизации НПЗ.

Как сообщал УНИАН, крупнейшая российская нефтяная компания «Роснефть» ранее официально представила британской ВР свое предложение о выкупе 50% акций ТНК-BP за 28 млрд долл. с оплатой деньгами и акциями. Владелец второй половины ТНК-ВР — консорциум AAR уже дал предварительное согласие на продажу своей доли за 17 млрд фунтов стерлингов (около 28 млрд долл.).

«Роснефть», в случае покупки 50% ТНК-ВР, войдет в топ-10 мировых нефтегазовых гигантов, в случае покупки 100% - в топ-5.

В настоящее время по 50% ТНК-ВР принадлежат британской ВР и российскому консорциуму AAR (25% - "Альфа-групп" Михаила Фридмана, по 12,5% - "Ренове" Виктора Вексельберга и Access Industries Леонарда Блаватника).

Бизнес группы ТНК-ВР в Украине представлен следующими ключевыми предприятиями: ООО «ТНК-ВР Коммерс» - управляющий центр, оптовая торговля нефтепродуктами на внутреннем и внешнем рынках, проведение координированной инвестиционной политики, обеспечение максимальной эффективности использования активов; Частное АО «ЛИНИК» (Лисичанский НПЗ) - переработка нефтяного сырья и производство нефтепродуктов; СП ООО «Кершер» - розничная торговля нефтепродуктами через сеть автозаправочных станций, управление автозаправочными комплексами (АЗК).