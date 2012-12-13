НКЦБФР оштрафовала на 170 тыс. грн торговца акциями «Интернет Глобал Текнолоджи»

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) оштрафовала на 170 тыс. грн компанию «Паритет Инвестмент» за "умышленные действия, имеющие признаки манипулирования на фондовом рынке" при осуществлении операций с ценными бумагами компании «Интернет Глобал Текнолоджи». Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе комиссии.

Как отметили в НКЦБФР, в действиях данной компании при осуществлении операций по купле-продаже и предоставлению заявок на покупку-продажу акций «Интернет Глобал Текнолоджи» на фондовой бирже ПФТС было выявлено признаки манипулирования ценами на фондовом рынке.

По словам члена НКЦБФР Евгения Воропаева, «принятию такого решения о применении санкции к компании «Паритет Инвестмент» о нарушении на рынке ценных бумаг предшествовала длительная работа и детальный анализ ситуации, оценка всех фактов, событий и объяснений участника рынка».

Напомним, НКЦБФР 20 ноября т.г. приняла решение о приостановлении клиринга, заключения договоров купли-продажи, внесения изменений в систему депозитарного учета ценных бумаг работающего на рынке Forex дилингового центра ПАО "Форекс Эмемсис Груп" (FOREX MMCIS group), а также компании «Интернет Глобал Текнолоджи». Данное решение регулятора предусматривает приостановление операций с ценными бумагами эмитентов на срок 12 месяцев. По словам члена НКЦБФР Евгения Воропаева, данное решение было принято "в связи с признаками манипулирования ценными бумагами, выявленными комиссией".