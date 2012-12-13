Индекс Украинской биржи в четверг вырос на 2,72%

Индекс Украинской биржи по итогам торгов в четверг, 13 декабря, повысился на 2,72% – до 936,53 пункта, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

Общий объем торгов на Украинской бирже составил 62,7 млн грн, из них на фондовом рынке – 36,8 млн грн, на срочном рынке – 25,9 млн грн.

Лидерами повышения среди наиболее активно торгующихся акций стали ценные бумаги Авдеевского коксохима (+4,49%), "Мотор Сичи" (+4,24%) и "Центрэнерго" (+4,04%).

Индекс ПФТС по итогам торгов повысился на 0,32% – до 324,59 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 285,3 млн грн, из них на ОВГЗ пришлось 218 млн грн, на облигации предприятий - 66 млн грн.