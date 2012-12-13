Приватизация шахт сэкономит государству в 2013 году 4,7 млрд грн

Приватизация государственных угольных предприятий позволит в 2013 году сократить расходы государственного бюджета в виде дотаций угольному сектору на 4,7 млрд грн.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Министерства финансов Украины.

Согласно сообщению, при условии выполнения программы экономических реформ на 2010-2014 годы в части приватизации и передачи в концессию государственных угледобывающих предприятий и шахт, сумма господдержки угольной отрасли в 2013 году сократится на 4,7 млрд грн – с 14,6 до 9,9 млрд грн, в том числе расходы по себестоимости готовой угольной продукции сократятся на 2,1 млрд грн – с 9,9 до 7,8 млрд грн.

В Минфине напомнили, что госбюджет на 2012 год предусматривает расходы на поддержку угольной отрасли в размере 14,6 млрд грн, в том числе 9,9 млрд грн – частичное покрытие расходов по себестоимости готовой угольной продукции.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор Янукович подписал Закон «О внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2012 год» относительно увеличения размера расходов на заработную плату работникам угледобывающих предприятий».

Президент поддержал инициативу правительства об увеличении на 2,1 млрд грн частичного покрытия в 2012 году расходов по себестоимости готовой товарной угольной продукции за счет увеличения дефицита госбюджета и сокращения финансирования НАК «Нафтогаз Украины». Законом предусмотрено увеличить финансовый ресурс на 2,1 млрд грн для выплаты заработной платы шахтерам за счет облигаций внутреннего государственного займа НАК «Нафтогаз Украины».

Согласно документу, расходы и дефицит госбюджета увеличены на 2,1 млрд грн. Одновременно уменьшен объем выпуска ОВГЗ для финансирования «Нафтогаза Украины» на те же 2,1 млрд грн – до 9,9 млрд грн, что сохранит согласованный с Международным валютным фондом дефицит госфинансов на прежнем уровне.

12 декабря текущего года Фонд государственного имущества Украины начал подготовку к продаже в 2012 году десяти угольных объектов. В частности, подготовке к продаже в 2012 году подлежат ПАО "Шахтоуправление "Донбасс", отдельные подразделения "Шахта им. Абакумова", "Шахта им. Калинина", "Шахта Октябрьский рудник", "Шахта им. Челюскинцев", "Шахта Моспинская", "Шахта Димитрова", "Шахта Центральная", "Шахта Родинская", "Шахта Стаханова".