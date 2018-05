Хозсуд Киева арестовал проданный пакет акций «Уманьгаза»

Хозяйственный суд Киева своим решением от 7 декабря т.г. запретил Фонду государственного имущества (ФГИ) Украины подписывать договор купли-продажи 15,3% акций компании «Уманьгаз» по итогам торгов, состоявшихся 5 декабря на фондовой бирже «Иннекс» (Киев), и арестовал этот пакет акций.

Об этом говорится в постановлении суда, обнародованном в Едином государственном реестре судебных решений.

В постановлении указывается, что данное решение принято в качестве обеспечительной меры по иску ЧАО «Газтек» к Фонду госимущества и бирже «Иннекс».

Как сообщал УНИАН, строительная компания «Стандарт С» (Киев) сконцентрировала 21,18% акций «Уманьгаза». В свою очередь, Юлия Мельник, дочь депутата Черкасского областного совета от Партии регионов Владимира Мельника, продала 13,48% акций компании.

После приватизации 15,3% «Уманьгаза» государство остается владельцем блокпакета акций компании.

Справка УНИАН. ПАО «Уманьгаз» занимается транспортировкой газа по распределительным трубопроводам, а также продает газ населению и бюджетным учреждениям в Черкасской области.

ЧАО «Газтек» (Киев) является крупнейшим частным собственником пакетов акций ряда украинских облгазов.

Собственниками самого «Газтека» являются ряд кипрских компаний - Krezer Holdings Ltd, Nesiba Venchers Ltd, Pasler Enterprises Ltd и Porala Venchers Ltd, которые ряд СМИ связывают с украинским бизнесменом Дмитрием Фирташем, контролирующим также и банк «Надра».

В начале сентября т.г. "Газтек" привлек у банка “Надра” (Киев) кредит на 250 млн грн для покупки акций предприятий по газоснабжению и газификации.

