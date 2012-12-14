Задора у покупателей акций пока что немного - эксперт

Аппетит к риску продолжает расти, однако задора у покупателей акций пока что не больше, чем в декабре 2011 года.

Так прокомментировал сложившуюся на фондовых биржах ситуацию аналитик компании Astrum Investment Management Павел Ильяшенко в комментарии, переданном УНИАН.

По его словам, «на американских площадках в четверг, 13 декабря, приключилась далеко не самая ожидаемая коррекция. Результатом стало снижение фьючерсов на S&P 500 ниже уровня 1420 пунктов. Однако это не сильно ухудшило техническую картину, ведь борьба за данный уровень все еще продолжается».

П.Ильяшенко отметил, что на локальном рынке акций Китая внутренние инвесторы вызвали рост индекса Shanghai Composite более чем на 4% на фоне спекуляций на тему покупки акций крупными госкомпаниями. «Изменение настроений в Китае, если это станет устойчивой тенденцией, будет являться финальным штрихом к картине «новогоднее ралли», - считает он.

Как сообщал УНИАН, индекс Украинской биржи по итогам торгов в четверг, 13 декабря, повысился на 2,72%. Общий объем торгов составил 62,7 млн грн.

Индекс ПФТС вырос на 0,32% – до 324,59 пункта. Общий объем торгов составил 285,3 млн грн.